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Gaziantep'te Sosyal Medya Dolandırıcısı Tutuklandı

Gaziantep'te sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı, tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber dolandırıcılık olaylarını önlemek için çalışma başlattı ve şüpheliyi gözaltına aldı.