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Gaziantep'te Sosyal Medya Dolandırıcılarına Operasyon: 5 Tutuklama

Gaziantep'te Sosyal Medya Dolandırıcılarına Operasyon: 5 Tutuklama
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Gaziantep'te sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda suç unsuru malzeme ele geçirilirken sosyal medya platformları üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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