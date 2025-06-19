Gaziantep'te sokak ortasında 2 kardeşe silahlı saldırı

Gaziantep'te sokak ortasında 2 kardeşe silahlı saldırı
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Gaziantep'te sokakta silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralandı.

Gaziantep'te sokakta silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralandı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 22 numaralı sokakta bekleyen Mehmet A. ve Ahmet A. isimli kardeşlere, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olay sonrası 2 kardeş yaralanırken saldırganlar ise kaçtı.

Kardeşlerden birinin durumu ağır

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, silahlı saldırıda yaralanan Mehmet A. ve Ahmet A.'yı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Ahmet A.'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kaçan saldırganları saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma ve soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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