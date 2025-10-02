Haberler

Gaziantep'te Şok Huzur-Güven Uygulaması: 36 Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te jandarma tarafından gerçekleştirilen huzur-güven uygulamasında bin 365 kişi ve 450 araç sorgulandı. Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 36 şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet ve asayişin sağlanması, aranan şahısların yakalanması, uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılık gibi suçlara yönelik şok huzur-güven uygulaması yaptı. Son bir haftada yapılan uygulamaya 14 asayiş timi, 4 trafik timi ve 7 narkotik köpek unsuru katıldı. İcra edilen huzur güven uygulaması sonucunda bin 365 şahıs ile 450 araç sorgulanarak çeşitli suçlardan aranan 36 şahıs yakalandı, 37 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Ekipler, 8 aracı trafikten men ederken yol izin belgesi olmayan 19 yabancı uyruklu şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı. - GAZİANTEP

