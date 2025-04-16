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Gaziantep'te Sivil Polis Aracına Başlıca At Çarptı, 2 Polis Yaralandı

Gaziantep'te Sivil Polis Aracına Başlıca At Çarptı, 2 Polis Yaralandı
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Gaziantep'te sivil polis aracı, yola aniden fırlayan başıboş ata çarptı. Kazada 1'i ağır 2 polis yaralanırken, araçtaki at telef oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te sivil polis otosu, aniden yola fırlayan başıboş ata çarptı. Feci kazada 1'i ağır 2 polis yaralandı. Aracın ön camından içeri giren at telef oldu.

Kaza, Gaziantep'te havaalanı yolu üzeri Hasan Kalyoncu Üniversitesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 27 AOU 719 plakalı sivil polis aracı, aniden yola fırlayan başıboş ata çarptı.

Aracın ön camından içeri giren at telef olurken, araçta bulunan polis memurları Sefa A. ve Ersin B. yaralandı. Yaralı polis memurları, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerden Sefa A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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