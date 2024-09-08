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Gaziantep'te site sakini kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak hayatını kaybetti

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Gaziantep'te bir site bahçesinde çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir site sakini, göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te site bahçesinde çıkan kavgayı ayırmak isteyen site sakini, göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi Yeşilvadi Konutları Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Ecevit Bozgeyik (47) ve Ahmet B. (23) bıçaklandı. Ağır yaralanan iki şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Göğüs bölgesinden bıçaklanan Ecevit Bozgeyik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken fail yada failleri yakalamak için çalışma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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