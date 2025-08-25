Gaziantep'te Silahlı Yağmadan Aranan Şahıs Yakalandı
Gaziantep'te silahlı yağma suçundan 11 yıl hapis cezasıyla aranan A.K., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Gaziantep'te silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 11 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslarına yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, silahlı yağma suçundan hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
