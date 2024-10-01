Gaziantep'te Silahlı Yağma Suçundan Firari Şahıs Yakalandı
Gaziantep'te silahlı yağma suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan K.A. isimli firari şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Gaziantep'te silahlı yağma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında Araban ilçesinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında silahlı yağma suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. isimli şahıs JASAT ekiplerince yakalandı.
Şüpheli şahıs, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP