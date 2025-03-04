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Gaziantep'te Silahlı Yağma Suçlusu Firari Yakalandı

Gaziantep'te Silahlı Yağma Suçlusu Firari Yakalandı
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Gaziantep'te silahlı yağma suçundan 17 yıl 5 ay hapis cezası bulunan D.G. isimli firari, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te silahlı yağma suçundan 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, silahlı yağma suçundan hakkında 17 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.G. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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