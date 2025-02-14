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Gaziantep'te Silahlı Suç Örgütüne Yönelik Operasyon: 23 Gözaltı

Gaziantep'te Silahlı Suç Örgütüne Yönelik Operasyon: 23 Gözaltı
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Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, yağma, kasten yaralama ve oto kurşunlama gibi suçlar işleyen 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gaziantep'te silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda yağma, kasten yaralama, oto kurşunlama gibi 5 ayrı olayı gerçekleştiren 23 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 8 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, 10 adet şarjör ve bin 551 adet fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli 23 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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