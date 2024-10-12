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Gaziantep'te Silahlı Suç Örgütüne Yönelik Operasyon: 18 Gözaltı

Gaziantep'te Silahlı Suç Örgütüne Yönelik Operasyon: 18 Gözaltı
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Gaziantep'te polis ekipleri, silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen helikopter destekli operasyonda 31 adrese baskın yaptı ve 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından silahlı suç örgütüne yönelik 31 adrese helikopter destekli yapılan operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 31 adrese helikopter destekli yapılan operasyon yapıldı. Operasyonda; 8 adet tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 1 adet otomatik tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 319 adet fişek, 2 adet el telsizi ve 6 adet bıçak ele geçirildi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 18 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Helikopter Operasyon gaziantep Politika Güvenlik 3-sayfa Hukuk Polis

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