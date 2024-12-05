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Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü hayatını kaybetti

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü hayatını kaybetti
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Gaziantep'te taksi şoförlüğü yapan ve uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Salih Yazgan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te taksi şoförlüğü yapan ve uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Salih Yazgan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Şehitkamil ilçesinin 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karacaahmet Mahallesi'nde ikamet eden ve taksi şoförlüğü yapan 68 yaşındaki Salih Yazgan, sabah saatlerinde bir yakınlarının taziyesine gitmek için 8 Şubat Mahallesi'nde ikamet eden oğlunu almaya gitti. Yazgan, oğlunu evinin önünde beklediği esnada araçla gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan Yazgan, ağır yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yazgan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yazgan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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