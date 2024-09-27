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Gaziantep'te Silahlı Saldırı Tehdidi: 7 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te Silahlı Saldırı Tehdidi: 7 Şüpheli Yakalandı
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Gaziantep'te, husumetlilerine meydan okuyan silahlı bir grup sokağa çıktı. 57 suç kaydı bulunan bir şahsın da yer aldığı grup, tehditler savurarak sosyal medyada videolar paylaştı. Polisi olayın ardından 7 şüpheliyi bir fabrikada kıstırarak yakaladı.

Gaziantep'te ellerinde silah olan bir grup şahıs sokağa çıkarak husumetlilerine meydan okudu. Gruptan biri o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı. Elinde silah olan bir şahsın ise 57 suç kaydı olduğu iddia edildi. Polis ekipleri bir fabrikaya kaçan 7 şahsı kıskıvrak yakaladı.

Gaziantep'te 57 suç dosyası olduğu iddia edilen şahsın da yer aldığı grup, ellerinde silahlarıyla sokağa çıkarak husumetlilerini tehdit etti. Kaydettikleri videoda husumetlilerine tehditler savuran şüpheli şahısların görüntüde, "Hani sokağa çıkamıyorsunuz, tuşa basmakla tetiğe basmak aynı mı" dediği duyuldu. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte kullanıcılar yetkililere çağrıda bulunarak bu kişilerin yakalanmasını talep etti. Harekete geçen Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 57 suç kaydı olduğu iddia edilen şahsı ve yanındaki 6 kişiyi bir fabrikada kıstırarak yakaladı. Şahıslar hakkındaki soruşturma sürüyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hasabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada yer alan ve Gaziantep'te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren, halkımız arasında korku ve endişeye yol açan şahıslarla ilgili görüntüler Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar 26 Eylül 2024 Perşembe akşam saatlerinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, TEM, KOM, İstihbarat ve Devriye Ekiplerimiz koordinesinde adres sorgulama ve saha çalışmaları başlatılmıştır. Sosyal medyada yer alan şahıslarında içinde bulunduğu (B.A.,S.D., Y.S., A.D., A.Ç., E.A. ve H.H.K.) 7 şüpheli yakalanmıştır. Halkımızın huzurunu kaçanlarla, tehdit ve korkuya yol açanlarla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Aziz Milletimizin huzuruna kasteden tüm suç odaklarının nefeslerini keseceğiz. Milletimize sözümüz olsun" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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