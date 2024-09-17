Gaziantep'te Silahlı Saldırı: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te sokakta silahlı saldırıya uğrayan genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinden sonra Şahinbey ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Hüseyin H. (23) kimliği belirsiz şahıs ya da şahısların pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Olay sonrası Hüseyin H. ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gencin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zanlıların yakalaması için çalışmalar sürüyor. - GAZİANTEP