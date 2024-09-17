Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Silahlı Saldırı: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te sokakta pompalı tüfekli saldırıya uğrayan 23 yaşındaki Hüseyin H., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'te sokakta silahlı saldırıya uğrayan genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinden sonra Şahinbey ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Hüseyin H. (23) kimliği belirsiz şahıs ya da şahısların pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Olay sonrası Hüseyin H. ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gencin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zanlıların yakalaması için çalışmalar sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

gaziantep

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırıya Türkiye'den ilk tepki!

Türkiye'den ilk tepki! "Netanyahu savaşı yaymak istiyor"

 Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?

Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik var!

 Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail, Lübnan'daki tüm çağrı cihazlarını aynı anda patlattı: 9 ölü 2800 yaralı

Dünya böylesini ilk kez gördü: 9 ölü 2800 yaralı
Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 17 Eylül Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Real Madrid Stuttgart maçında Arda oynuyor mu? Şampiyonlar Ligi Arda Güler ilk 11'de mi? Beyrut nerede? Lübnan'ın başkenti Beyrut haritası konumu nedir? Juventus PSV maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Juventus PSV geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Musa Eroğlu kimdir? Musa Eroğlu kaç yaşında, nereli? MasterChef iç pilavı tarifi! En güzel iç pilavı tarifi! İç pilavı tarifi nasıl yapılır? İç pilavı için malzemeler! Kanlı ay tutulması ne zaman? Süper Kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Galatasaray Gaziantep FK maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Gaziantep geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Barış Alper Yılmaz'ın golünde el var mı? Barış topu elle mi aldı? Real Madrid Stuttgart maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kenan Yıldız Şampiyonlar Ligi gol izle! Juventus PSV Kenan Yıldız golü izleme linki!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });