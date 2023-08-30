Gaziantep'te silahlı kavga: Vücuduna onlarca mermi isabet etti

Gaziantep'te bir şahıs, tartıştığı bir grubun silahlı saldırısına uğradı.

Gaziantep'te bir şahıs, tartıştığı bir grubun silahlı saldırısına uğradı. Olayda vücuduna onlarca kurşun isabet eden şahıs ağır yaralanırken saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil Ç. isimli şahıs, daha önce aralarında husumet bulunan bir grupla yolda karşılaştı. Halil Ç. isimli şahıs aracından indikten sonra husumetlileri ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında isimleri öğrenilemeyen saldırganlar, Halil Ç.'yi silahla yaraladı. Vücuduna onlarca mermi isabet eden Halil Ç. ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden Halil Ç.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı

Öte yandan olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yaşanan olay sırasında yerdeki onlarca boş mermi kovanı dikkat çekerken, olay yerine yakın noktada bulunan bazı araçların camlarına da mermi isabet etti. - GAZİANTEP