Gaziantep'te Silahlı Kavga: İki Kardeş Yaralandı

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı. Kardeşlerin vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Nizip ilçesi sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, H.G. isimli şahıs ile İbrahim Z. ve Hüseyin Z. isimli kardeşler arasında kuş uçurma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada H.G. isimli şahıs silahla İbrahim Z. ve Hüseyin Z. isimli iki kardeşi vurarak yaraladı. Yaralanan 2 kardeş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kardeşlerden biri ayakta tedavi olurken diğer kardeşin ise ameliyata alındığı öğrenildi.

Kardeşlere silahla defalarca ateş etti, tekme attı, kaçtı

Kavga anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tartışma sonrası ismi öğrenilemeyen şahsın, İbrahim U. ve Hüseyin U. isimli kardeşlere silahla defalarca ateş etmesi ve tekme atmasından sonra motosiklete binerek olay yerinden kaçma anları yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP