Gaziantep'te silahlı kavga: Bir genç hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir genç hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Güneş Mahallesi'ndeki husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, pompalı tüfeklerle birbirine ateş etti. Kavgada yaralanan Mustafa Yeter (19) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yeter, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.