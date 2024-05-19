Gaziantep'te silahlı kavga: 5 kişi yaralandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan 5 kişi yaralandı.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Ünaldı Mahallesinde Teyfik Özocaklı caddesinde meydana geldi. İddiaya göre 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şüpheli U. D. yanında bulunan pompalı tüfekle ateş etti. Kavgada pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan U.A., M. D., E.D., A.K. ve M.S sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. - GAZİANTEP