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Gaziantep'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 1 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 1 Şüpheli Tutuklandı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tartıştığı 2 kişiyi yaralayan H.D. isimli şüpheli jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı. Olay sonrası yaralılar hastaneye sevk edildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tartıştığı 2 kişiyi tabanca ile ateş ederek yaralayan şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesi kırsal Hisar Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavga olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde H.D. isimli şahsın, ailevi sebeplerden dolayı tartışma yaşadığı S.P. ve T.P. isimli şahısları üzerinde bulunan tabanca ile yaraladıktan olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Olayda yaralanan S.P. ve T.P isimli şahıslar 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye sevk edilirken kaçan şahsı yakalamak için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yapıldı.

Operasyon sonucunda, 2 kişiyi tabanca ile yaralayan H.D. isimli şahıs saklandığı yerde suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

gaziantep Jandarma Politika Güvenlik 3-sayfa Nurdağı Kavga Suç

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