Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı - Haberler

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Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te silahlı 2 grup arasında meydana gelen kavgada 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te silahlı 2 grup arasında meydana gelen kavgada 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada, silahlar konuştu. 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere 2 kişi de yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderilirken, geniş güvenlik tedbirleri alındı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep, Şahinbey, Ölü, 3. Sayfa, Haberler

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