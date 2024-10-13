Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te alacak ve verecek meselesi nedeniyle 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te alacak ve verecek meselesi nedeniyle 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Olay anları ve sonrası ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahların da kullanılması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılardan 1'i hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Ali Servet A. isimli şahıs, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olay anları cep telefonu kamerasında

Olay anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çok sayıda araçla husumetli oldukları şahısların iş yeri önüne gelen şüphelilerin, iş yerine pompalı tüfekle ateş etme anları ve sonrasında kaçarak uzaklaşmaları yer aldı.

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili derin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler gaziantep Güvenlik 3-sayfa Kavga Olay Suç

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek

Büyük operasyon başlıyor! 3 bin 400 şirket izaha davet edilecek

 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur

"750 TL vermezsen sonun Suriye gibi, Filistin gibi olur"

 Cani Semih Çelik ve İkbal Uzuner surlardaki gizli odada tam 4 saat geçirmiş

Türkiye'yi sarsan vahşette yeni detay! Surlardaki gizli odada 4 saat geçirmişler
Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı

Polis memurunu 7 kez bıçaklayan saldırganla ilgili isyan ettiren detay
Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Az önce deprem mi oldu? 13 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Roblox çöktü mü? 13 Ekim Roblox ne zaman açılacak? Roblox neden açılmıyor? Masterchef Nigar elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Akın elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Emre elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Nevzat elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Zübeyde elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te kim elendi? Masterchef 13 Ekim'de kim gitti, eleme adayları kim? Masterchef canlı yayın! 13 Ekim Masterchef canlı izle! Masterchef eleme adayları kimler? İstanbul'a ne zaman kar yağacak 2025? İstanbul kar yağışı hangi ay başlar?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.