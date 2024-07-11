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Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Gaziantep'in Şahinbey İlçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İki husumetli grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor. Cenaze ise yakınlarına teslim edildi.

Gaziantep'te husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre Kerem A. ve İzzet Balaman husumetli oldukları söylenen M.F.G. ile karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma yerini silahlı kavgaya bırakması üzerine M.F.G. üzerinde bulunan silahla İzzet Balaman ve Kerem A.'ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İzzet Balaman olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan Kerem A.'yı ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Çıkan silahlı kavga sonrası olay yerinden kaçan M.F.G.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Cenazesi yakınlarına teslim edildi

Hayatını kaybeden İzzet Balaman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Olay ile ilgili tahkikat devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Şahinbey Kavga Olay Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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