Gaziantep'te Silahlı Gasp Suçlusuna Operasyon: 20 Yıl Hapis Cezasıyla Yakalandı
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, hakkında 20 yıl 6 ay 3 gün hapis cezası bulunan silahlı gasp suçlusu S.Ö.'yü yakaladı. Şüpheli adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde "Silahla Gasp" suçundan hakkında "20 yıl 6 ay 3 gün" kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalandı.
Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa