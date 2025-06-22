Gaziantep'te Silahlı Gasp Suçlusuna Operasyon: 20 Yıl Hapis Cezasıyla Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde "Silahla Gasp" suçundan hakkında "20 yıl 6 ay 3 gün" kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalandı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP