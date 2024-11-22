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Gaziantep'te Silahla Yağma Suçundan Firari Yakalandı

Gaziantep'te Silahla Yağma Suçundan Firari Yakalandı
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Gaziantep'te yol kesme suretiyle silahla yağma suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerince yakalandı ve tutuklandı.

Gaziantep'te yol kesmek suretiyle silahla yağma suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, yol kesmek suretiyle silahla yağma suçundan hakkında 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.R. isimli firari, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adreste jandarma ekiplerince yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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