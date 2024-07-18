Gaziantep'te silah zoruyla araç gasp eden şüpheliler yakalandı

Gaziantep'te silah zoruyla bir vatandaşın aracını gasp eden 1'i kadın 3 şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Çalınan araç sahibine teslim edilirken adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT), 9 Temmuz 2024 tarihinde Oğuzeli ilçesinde bir vatandaşın aracının 3 şüpheli tarafından silah zoruyla gasp edilmesi olayı ile ilgili çalışma yaptı. Adli makamların koordinesiyle yapılan çalışma neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1'i kadın 3 şüpheli, gasp ettikleri araçla birlikte yakalandı. Yakalanan K.K., E.K. ve S.M. isimli (3) şüpheli, gözaltına alınırken gasp ederek çaldıkları araç ise sahibine teslim edildi.

Şüpheli 3 şahıs, tamamlanan yasal işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP