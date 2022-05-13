Gaziantep'te silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı - Haberler

Gaziantep'te silah ticaretinin engellenmesine yönelik olarak bir iş yeri ve iki araçta yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 şarjör ve 10 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah ticaretinin engellenmesine yönelik olarak bir iş yeri ile iki araca operasyon yaptı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 10 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa