Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Silah Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te Silah Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te şüpheli şahısların ikametlerinde, araçlarında ve işyerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı ve yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te 6 şüpheli şahsın üzerinde, ikametinde, aracında ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve silah malzemesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Ekim tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Şahinbey ilçesinde şüpheli şahıslara ait ikamet, araç ve işyerlerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 13 adet fişek ile 5 adet şarjör ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler gaziantep Güvenlik Politika 3-sayfa Hukuk Olay Suç

Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi

Bebekler tek tek ölürken onlar kahkahalarla gülmüşler

 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı

Ruhsat iptali sonrası vatandaşlar soluğu hastane önünde aldı

 Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçradı! Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'dan ihbarlar geliyor

İstanbul'daki skandal Anadolu'ya sıçradı! 4 ilden ihbar yağıyor
Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler

Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişi tek tek tespit edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alex de Souza istifa mı edecek? Antalya teknik direktörü Alex istifa mı ediyor? ICARDI GOLLERİ İZLE | Icardi kaç gol attı? Antalyaspor- Galatasaray maçı Icardi golleri izleme linki var mı? OSIMHEN GOL İZLE! Antalyaspor- Galatasaray maçı Osimhen röveşata golü izleme linki var mı? Antalyaspor- Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Galatasaray maç özeti! TRT1 20 EKİM YAYIN AKIŞI | TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 20 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 20 EKİM Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli? Trabzonspor- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Başakşehir maç özeti! Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok? Celta Vigo- Real Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.