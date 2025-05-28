Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama
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Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 17 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 17 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik Şehitkamil ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen A.B. ve O.K. isimli şahısların ev ve işyerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 660 bin TL değerinde ziynet eşyası, 17 adet ruhsatsız tabanca, 450 adet fişek, 42 adet şarjör, 95 adet muhtelif tabanca parçaları, suçtan elde edildiği düşünülen 100 bin TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.B. ve O.K. isimli şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA ALTINBAŞ - 3.Sayfa
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