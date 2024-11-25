Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik Şehitkamil ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda M.U. isimli şüpheli şahsın aracında ve ikametinde yapılan aramada; 8 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 150 adet tabanca fişeği, 25 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP