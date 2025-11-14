Haberler

Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonları: 29 Ruhsatsız Silah ve 2 Tutuklama

Güncelleme:
Gaziantep'te jandarma ekipleri, son bir ayda gerçekleştirdikleri operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirirken, 2 şahsı tutukladı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin son bir ayda yaptığı operasyonlarda 29 adet ruhsatsız ile çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi, 2 şahıs tutuklandı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik Ekim ayında çok sayıda çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, il genelinde 17 şüpheli şahsın üzerinde, ikametinde, aracında ve işyerinde arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde 15 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 14 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 341 adet tabanca fişeği, 94 adet av tüfeği fişeği ile 1 adet sallama kılıç ele geçirildi.

Operasyon sonucunda hakkında yasal işlem başlatılan şüphelilerden 2'si tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
