Gaziantep'te Silah İmalathanesine Operasyon: 1 Gözaltı

Gaziantep'te, silah imalathanesine dönüştürülen eve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çok sayıda silah ve silah parçası ele geçirildi.

GAZİANTEP'te, silah imalathanesine dönüştürülen eve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evinde kaçak silah imalat ve tamiratı yaptığı belirlenen ismi açıklanmayan bir şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan evde 2 namlusu açık tabanca, 16 tabanca sürgüsü, 14 silah gövdesi, 14 şarjör, 14 fişek ile silah çevirmede kullanılan çok sayıda malzeme ve silah parçası ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler tarafından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.