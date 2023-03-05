Gaziantep'te şiddetli fırtına uyarısı 3. Sayfa Haberleri Gaziantep Valisi Davut Gül, şiddetli fırtına uyarısında bulundu. Gaziantep Valisi Davut Gül, şiddetli fırtına uyarısında bulundu. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, "Meteorolojik verilere göre yarın Gaziantep'te hızı 100 km'yi bulacak fırtına bekleniyor. Çadırlarda kalan hemşehrilerimiz, çadırları mutlaka rüzgar içeri girmeyecek şekilde kapatsın lütfen. Çatı, kiremit vb. tehlikelere karşı duyarlı olalım. Ağır hasarlı binalardan uzak duralım" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep Fırtına 3. Sayfa Haberler

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