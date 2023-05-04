Gaziantep'te siber suçlarla yoğun mücadele Gaziantep'te siber suçlarla mücadele çerçevesinde 18 adet farklı nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili operasyon düzenlenirken toplam 26 farklı olayla ilgili işlem yapıldı Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube...

Gaziantep'te siber suçlarla yoğun mücadele

GAZİANTEP - Gaziantep'te siber suçlarla mücadele çerçevesinde 18 adet farklı nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili operasyon düzenlenirken toplam 26 farklı olayla ilgili işlem yapıldı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Nisan-3 Mayıs 2023 tarihleri arasında çok sayıda operasyon yaptı. Siber suçlarla mücadele operasyonları ile 131 adet açık kaynak araştırma raporu tanzim edilerek 52 adet dijital materyal incelen ve 18 adet nitelikli dolandırıcılık olayı, 5 adet müstehcenlik olayı, 2 adet bilişim sistemine girme, engelleme, bozma olayı ile 1 adet yasa dışı bahis olayıyla ilgili yasal işlem yapıldı.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.