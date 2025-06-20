Gaziantep'te Siber Suç Operasyonu: 40 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep merkezli 6 ilde siber suçlarla mücadeleye yönelik operasyonda 40 şüpheli yakalandı. Operasyonda yakalanan şahısların hesaplarında 640 milyon TL'yi aşan işlem yapıldığı belirlenirken 17 şüphelinin 44 milyon TL'lik mal varlığına ise el konuldu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesiyle 6 ilde eş zamanlı olarak siber suçlara yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde 45 şüpheli şahsa işlem yapılarak 40 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

640 milyon TL'yi aşan hesap hareketleri tespit edildi

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerin hesaplarında 640 milyon TL'yi aşan hesap hareketleri tespit edildi. Yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 66 fişek, 1 adet kupon yazıcısı, 60 bahis kuponu, başkalarına ait banka kartları, dijital materyaller ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

17 şüphelinin 44 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu

Gözaltındaki işlemleri süren 40 şüpheliden 17'sinin 44 milyon TL'yi aşan mal varlığına el konuldu. - GAZİANTEP