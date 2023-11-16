Haberler ›› 3. Sayfa ›› Gaziantep'te Siber Dolandırıcılık Yapan Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te Siber Dolandırıcılık Yapan Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te siber dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bir vatandaşın internet üzerinden anlaştığı kişiye 1000 lira gönderdiği ancak ürünü alamadığı ihbarı üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda zanlı yakalandı.