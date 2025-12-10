Gaziantep'te 21 vatandaşı 942 bin TL dolandıran 5 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te son bir ayda 21 vatandaşı 942 bin TL dolandırdığı şüphesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alınan 31 şahıstan 5'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kasım ayı içerisinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çok sayıda çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, internet sitelerinde araç satış ilanları vermek, telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle 21 vatandaşı toplam 942 bin 49 TL para toplayarak dolandıran 31 şüpheli şahıs tespit edilerek yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli arama sonucunda ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP