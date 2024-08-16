Gaziantep'te Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan operasyonda 18 vatandaşı toplam 2 Milyon TL dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, bir vatandaşın sosyal medya üzerinden klima satın almak amacıyla iletişime geçtiği şahıslar tarafından 38 bin 500 TL dolandırılması olayı ile ilgili olarak A.B.Ç., E.K., K.Ç. ve B.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Yapılan incelemeler sonucunda, A.B.Ç., E.K., K.Ç. ve B.Y.'nin aynı yöntemlerle 18 farklı kişiyi toplam 2 Milyon TL dolandırdığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan A.B.Ç., E.K., K.Ç. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP