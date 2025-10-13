Gaziantep'te Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te siber dolandırıcılık yöntemiyle 52 vatandaşı 2 milyon 110 bin TL dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalandıktan sonra adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde internet sitelerinde araç satış ilanları vermek, telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle eylül ayı içerisinde 52 vatandaşı toplam 2 milyon 110 bin 545 TL para toplayarak dolandırdığı iddia edilen 88 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli arama sonucunda ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu. Şüpheli şahıslardan 17'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP