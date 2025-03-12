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Gaziantep'te Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 21 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 21 Şüpheli Yakalandı
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Gaziantep'te yapılan operasyonda, 18 vatandaşı dolandırarak 1 milyon 226 bin TL alan 21 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı.

Gaziantep'te siber dolandırıcılık yöntemiyle 18 vatandaşı toplam 1 milyon 226 bin TL para alarak dolandıran 21 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Şubat ayından çok sayıda operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda internet sitelerinde araç satış ilanları vermek, telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle 18 vatandaşı toplam 1 milyon 226 bin 636 TL para alarak dolandıran 21 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli aramada ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu.

Gözaltına alındıktan sonra tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 18 şüpheli şahıstan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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