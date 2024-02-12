Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 2 Tutuklama

Güncelleme:

Gaziantep'te yapılan operasyonda, benzer yöntemlerle 15 farklı vatandaşı toplam 53 bin 850 TL dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te, benzer yöntemlerle 15 farklı vatandaşı toplam 53 bin 850 TL dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle siber dolandırıcılık yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, fiziki ve teknik takibi sonucunda İslahiye ilçesinde bir vatandaşı icra dosyasında adının geçtiği ve sorgulama yapabileceği bahanesiyle 7 bin 240 TL dolandıran B.Ö. isimli şahıs ile Şahinbey ilçesinde bir vatandaşı araç satma vaadiyle 500 TL dolandıran İ.H.Ş., M.A.Y., A.C.B. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan incelemeler sonucunda İ.H.Ş., M.A.Y., A.C.B.'nin aynı yöntemlerle 15 farklı vatandaşı toplam 53 bin 850 TL dolandırdığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan B.Ö. ve İ.H.Ş. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.A.Y. ve A.C.B. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Dolandırıcılık Tutuklama Cezaevi Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN |12 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! Müge Anlı CANLI İZLE! 12 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? 12 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 12 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 12 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 12 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 12 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Nijerya - Fildişi Sahili maçı CANLI izle! (AFRİKA ULUSLAR KUPASI) 11 Şubat Milan - Napoli maçı canlı yayın izle! 12 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! İsrail Refah kentine kara operasyonu mu yapacak? Netanyahu'ya peş peşe uyarılar Milan - Napoli maçı CANLI izle! 11 Şubat Milan - Napoli maçı canlı yayın izle! Aston Villa - Manchester United maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Aston Villa - Manchester United maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Aston Villa - Manchester United maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Aston Villa - Manchester United maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title