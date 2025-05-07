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Gaziantep'te Siber Dolandırıcılık Faaliyetlerine Operasyon: 18 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te Siber Dolandırıcılık Faaliyetlerine Operasyon: 18 Şüpheli Yakalandı
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Gaziantep'te, siber dolandırıcılık yoluyla 9 kişiyi 322 bin 500 TL dolandıran 18 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Yapılan adli aramalar sonucunda bazı şüpheliler tutuklandı.

Gaziantep'te, siber dolandırıcılık yöntemiyle 9 vatandaşı 322 bin 500 TL dolandıran 18 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Nisan ayında yapılan çalışmalarda, internet sitelerinde araç satış ilanları vermek, telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle 9 vatandaşı toplam 322 bin 500 TL dolandıran 18 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli arama sonucunda ele geçirilen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu.

Yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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