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Gaziantep'te Siber Dolandırıcılara Operasyon: 5 Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te Siber Dolandırıcılara Operasyon: 5 Kişi Tutuklandı
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, siber dolandırıcılık yaparak toplamda 1 milyon 208 bin 942 TL dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandı. 24 şüphelinin internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Gaziantep'te siber dolandırıcılık yöntemiyle 10 vatandaşı 1 milyon 208 bin 942 TL dolandıran 5 şahıs jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda 24 şüphelinin internet sitelerinde araç satış ilanları vermek, telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle Eylül ayı içerisinde 10 vatandaşı toplam 1 milyon 208 bin 942 TL para toplayarak dolandırdığı tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin ikametlerine yapılan adli arama sonucunda, ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu. Olayda 5 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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