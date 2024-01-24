Gaziantep'te Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik yaptığı operasyonda, part-time iş vaadiyle dolandırılan ve araç parçası satın almak için dolandırılan iki vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden jandarma ekipleri, B.Ö. ve C.B. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.Ö. ve C.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik yaptığı operasyonda, iki ayrı olayda 3 kişiyi gözaltına aldı.
Gaziantep'te, part-time iş imkanı vaadiyle 13 bin TL ve sosyal medya üzerinden araç parçası satın almak için 3 bin 200 TL dolandırılan iki vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Şahinbey ilçesinde B.Ö. ve C.A., Şehitkamil ilçesinde ise C.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.Ö. ve C.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP