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Gaziantep'te seyir halindeki tırın dorsesi alev alev yandı

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Gaziantep'te seyir halindeki bir tırın dorsesi alev alev yandı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan ve yaralananın olmadığı yangın sonrası dorse ile içerisindeki malzemeler kullanılmaz hale gelirken dumanlar ise gökyüzünü kapladı.

Yangın, Nizip- Gaziantep D-400 karayolu Nizip çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen seyir halindeki tırın dorsesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tırın dorsesini tamamen sararken, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Mekezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tırdaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bilinmeyen bir nedenle çıkan ve yaralananın olmadığı yangın sonrası tır dorseden son anda ayrılırken dorse ile içerisindeki malzemeler kullanılmaz hale gelirken dumanları gökyüzünü kapladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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