Gaziantep'te Seyir Halindeki Araç Alev aldı
Gaziantep'te, seyir halindeki bir otomobilden dumanlar yükselmeye başladı ve sürücü aracı kenara çekerek yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu.
Gaziantep'te seyir halindeki yanan araçta maddi hasar meydana geldi.
Olay, gece saatlerinde Sarıgüllük Mahallesi Harikalar Diyarı tramvay durağı yanında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı kenara çektikten sonra motor kısmında alevler yükselmeye başladı. Aracın alev aldığını fark eden sürücü, alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.
Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı yada yaralanma olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. - GAZİANTEP