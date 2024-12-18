Gaziantep'te Seyir Halindeki Araç Alev aldı

Gaziantep'te seyir halindeki yanan araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, gece saatlerinde Sarıgüllük Mahallesi Harikalar Diyarı tramvay durağı yanında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı kenara çektikten sonra motor kısmında alevler yükselmeye başladı. Aracın alev aldığını fark eden sürücü, alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı yada yaralanma olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. - GAZİANTEP