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Gaziantep'te Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği soyuldu

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Gaziantep'te kapı ve camları kırarak Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ne giren şahıslar, televizyon, çay ve şeker ile bazı evrakları çaldı.

Gaziantep'te kapı ve camları kırarak Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ne giren şahıslar, televizyon, çay ve şeker ile bazı evrakları çaldı. Olaya tepki gösteren dernek başkanı, yaşanan hırsızlık olayının vicdanları yaraladığını söyledi.

Olay, Şahinbey ilçesi Ulucanlar Mahallesi'nde yer alan Gaziantep Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'nde meydana geldi. İddiaya göre, önceki gece geç saatlerde duvardan atlayarak derneğe giren giren şüpheli şahıslar, kapı ve camları kırarak dernek binasına girdi. Şahıslar, girdikleri dernek binasında televizyon, çay ve şeker ile bazı evrakları çaldı. Olaya tepki gösteren dernek başkanı gazi Hasan Basri Yılmaz, yaşanan hırsızlık olayının vicdanlarını yaraladığını ve olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların yakalanmasını istediklerini söyledi.

"Bu olay bizim çok ağrımıza gitti, bunu yapanda hiç vicdan ve merhamet yok"

Şüpheli şahısların dernekteki televizyon ile birlikte çay ve şeker çaldığını ifade eden gazi Yılmaz, "Gece derneği kapattıktan sonra sabah tekrar geldiğimizde kapının açık olduğunu gördük. İçeri girdiğimizde camların kırık olduğunu gördük. Şahıslar camları kırdıktan sonra pencereyi açarak içeri girmişler. Sonrasında da içeriden kapıyı zorlayarak açmışlar. İçeride televizyon ile birlikte bazı evraklar ve çay-şeker çalmışlar. Bu olay bizim çok ağrımıza gitti. Biz bu ülke insanları için hizmet ederken yaralandık ve sonrasında gelip burada açtığımız dernek soyuldu. Bu bizim kanımıza dokunuyor. Bunu yapanın vatan sevgisi yoktur. Daha başka ne söyleyelim. Biz burayı gazi ve şehitlerimizden aldığımız aidatlarla ayakta tutuyoruz. Burası bizim toplantı yerimiz. Bunu yapanda hiç mi vicdan ve merhamet yok. Biz sonuna kadar bunu yapanların peşinde ve davacısıyız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Şahinbey Haberler

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