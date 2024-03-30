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Gaziantep'te Mahalli İdareler Seçimleri İçin Hazırlıklar Tamamlandı

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Gaziantep'te, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine saatler kala kent genelindeki okullarda sandıklar ve oy verme kabinleri kuruldu. Toplam 1 milyon 393 bin 956 seçmenin oy kullanacağı kentte 07.00'da başlayacak oy kullanma işlemleri için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine kitlendi. Önümüzdeki 5 yıl yerel yönetimleri yönetecek başkanlar, meclis üyeleri ve muhtarların seçileceği kritik seçime saatler kala heyecan doruğa çıktı. Seçime saatler kala tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de hazırlıklar tamamlandı. Kent genelinde 1 milyon 393 bin 956 seçmenin oy kullanacağı 824 okuldaki toplam 4 bin 418 sandığın kurulum işlemleri tamamlandı. Seçmenlerin oy kullanacağı kabinler de hazır hale getirilerek kentte seçim günü 07.00'da başlayacak oy kullanma saati beklenmeye başlandı.

"Yerel seçimleri için tüm hazırlıklarımızı tamamladık"

Şehitkamil ilçesinde bulunan Münif Paşa Ortaokulu Müdürü Cengiz Temiz de hazırlıkların tamamlandığını vurgulayarak, "2024 Mahalli İdareler Yerel Seçimleri için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Okulumuzdaki tüm sandıkları ve oy verme kabinleri kuruldu. Okulumuz seçime hazır hale getirildi. Seçmenlerimiz, sabah saat 07.00 itibariyle gönül rahatlığıyla gelip oylarını kullanabilirler" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep 3.Sayfa Politika Haberler

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