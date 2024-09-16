Gaziantep'te Saman Balyası Deposunda Yangın

Gaziantep'in Nizip ilçesinde saman balyalarının bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Nizip ilçesi Doğrular Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, çiftlikteki saman balyalarının bulunduğu depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyük oranda kontrol altına alınırken, yer yer soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP