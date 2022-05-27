Gaziantep'te saldırganın üzerinde kablo düzeneği çıktı - Haberler

Gaziantep'te polis tarafından silahla vurularak etkisiz hale getirilen şahsın üzerinden kablo düzeneği çıktı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde üzerinde bomba olduğunu söyleyerek havaya ateş etmesinin ardından polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilen şahsın yapılan üst aramasında kablo düzeneği bulundu. Düzeneğin ise herhangi bir patlayıcıya bağlı olmadığı öğrenildi. Yaşanan çatışma anında araç yolu trafiğe kapatılırken bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı. Olayda ağır yaralan şahsın ambulansla hastaneye kaldırılması ve olay yerinde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Henüz ismi açıklanmayan saldırganın çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu belirtildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa