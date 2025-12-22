Haberler

Yatırım danışmanlığı yoluyla dolandırıcılık yapan çeteye operasyon: 10 şahıs tutuklandı

Gaziantep merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda, sosyal medya üzerinden sahte yatırım danışmanlığı yapan 16 şüpheli tespit edildi. 10 kişi tutuklanırken, operasyonlarda 1.9 milyar TL'ye yakın dolandırıcılık tespit edildi.

Gaziantep merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya üzerinden sahte yatırım danışmanlığı reklamlarıyla yüksek kazanç vadedip, vatandaşları sahte web sitelerine yönlendirerek IBAN ve kripto hesapları aracılığıyla dolandıran 10 kişi tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, sosyal medya üzerinden sahte yatırım danışmanlığı reklamlarıyla yüksek kazanç vadedip, vatandaşları sahte web sitelerine yönlendirerek IBAN ve kripto hesapları aracılığıyla dolandıran 16 şüpheli şahsı tespit etti. Bu kapsamda Gaziantep merkezli İstanbul, Kocaeli, İzmir, Malatya ve Karabük illerinde toplam 9 adreste eş zamanlı yapılan operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama sonucunda ise 13 adet cep telefonu, 15 adet sim kart, 1 adet hardisk, 2 adet flash bellek, 11 adet banka kartı ele geçirildi. Şüphelilerden 10'u sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

"1 milyar 919 milyon 883 bin 292 TL para girişi tespit edildi"

MASAK raporunda şüphelilerin 8 aylık banka hesap hareketlerinde 1 milyar 919 milyon 883 bin 292 TL para girişinin olduğu tespit edilmesi üzerine, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan başlatılan adli işlemlerin ise devam ettiği bildirildi. - GAZİANTEP

